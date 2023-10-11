Житель Аргентины решил сварить себе кофе на костре и поджег огромный лесной массив

В городе Вилья-Карлос-Пас в Аргентине пожарные и местные жители больше суток не могут потушить масштабный пожар, который уже вплотную подобрался к жилым районам, сообщает Вести.ру.

Как выяснился, пламя рагорелось после того, как 27-летний горожанин решил приготовить себе кофе на костре. Из-за мощного ветра огонь перекинулся на ближайшую растительность, и мужчина не сумел справиться с возгоранием.

Подозреваемого в непредумышленном поджоге задержали, но борьба с огнем все еще продолжается. Пламя уже подошло к жилым кварталам на окраине города.

К тушению огня, помимо пожарных и добровольцев, подключилась авиация. Местные власти уже готовят эвакуацию жителей городских окраин - на случай дальнейшего распространения пламени.