Кудрявцева сообщила, из-за чего скандалит со своим молодым мужем Макаровым

Популярная ведущая российского ТВ Лера Кудрявцева стала гостьей Радио "Комсомольская правда", в рамках интервью которому сообщила, как ей живется с молодым супругом Игорем Макаровым и дочерью Машей, которой 5 лет.

Звезда экрана отметила, что от частых ссор семью спасает прекрасное чувство юмора ее мужа.

Лера отметила, что, как правило, не кричит ни на кого. Свой протест против чего-то она выражает так: молча уходит в свою комнату.

Единственное, из-за чего Кудрявцева может поднять голос, это неправильное воспитание дочери Макаровым.

По словам ведущей, когда ее нет дома, Игорь подкармливает наследницу то мороженым, то печеньем, то конфетами, что не нравится матери.