Премьерный показ комедийного сериала Галыгина «Короче, план такой» состоялся на Wink

10 октября специализированная платформа Wink опубликовала сразу 3 серии комедийного кинопроекта "Короче, план такой", продюсировал который юморист Вадим Галыгин.

Роли главных персонажей в проекте достались актерам Кириллу Нагиеву и Софье Каштановой.

Сюжет ленты рассказывает о российских хакерах, воровавших средства с электронных кошельков богачей, которые ни разу в жизни не встречались.

Один раз "компьютерные гении" попались на преступлении и им предложили поработать во благо государства. В противном случае им грозила бы тюрьма.

Режиссёром комедийного проекта выступил Марк Горобец.