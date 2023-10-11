Премьерный показ комедийного сериала Галыгина «Короче, план такой» состоялся на Wink

10 октября специализированная платформа Wink опубликовала сразу 3 серии комедийного кинопроекта "Короче, план такой", продюсировал который юморист Вадим Галыгин.
Роли главных персонажей в проекте достались актерам Кириллу Нагиеву и Софье Каштановой.
Сюжет ленты рассказывает о российских хакерах, воровавших средства с электронных кошельков богачей, которые ни разу в жизни не встречались.
Один раз "компьютерные гении" попались на преступлении и им предложили поработать во благо государства. В противном случае им грозила бы тюрьма.
Режиссёром комедийного проекта выступил Марк Горобец.
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