Дайнеко разрыдалась перед тем, как выступить перед участниками спецоперации

13:40 2023-10-11
Дайнеко разрыдалась перед тем, как выступить перед участниками спецоперации

Исполнительница Виктория Дайнеко прибыла в Главный военный госпиталь Бурденко в российской столице, чтобы выступить перед ранеными участниками СВО. Артистка не стала скрывать, что расплакалась перед самым выходом на сцену.

Виктория Дайнеко призналась, что она всегда хотела выступить перед участниками СВО.

Знаменитость не стала скрывать, что, глядя на раненых военных, у неё текут слёзы из глаз.

Перед такими концертами Виктория обычно долго плачет в гримерке и только после этого выходит на сцену.

Выплакаться перед таким мероприятием Дайнеко старается, чтобы не дай Бог не показать свою слабость перед участниками спецоперации.

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