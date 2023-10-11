Дайнеко разрыдалась перед тем, как выступить перед участниками спецоперации

Виктория Дайнеко призналась, что она всегда хотела выступить перед участниками СВО.

Знаменитость не стала скрывать, что, глядя на раненых военных, у неё текут слёзы из глаз.

Перед такими концертами Виктория обычно долго плачет в гримерке и только после этого выходит на сцену.

Выплакаться перед таким мероприятием Дайнеко старается, чтобы не дай Бог не показать свою слабость перед участниками спецоперации.