Захарова наконец вышла из запоя после того, как устроила скандал на похоронах Гришечкина

Телеграм-канал Shot сообщает, что Юлии Захаровой удалось преодолеть проблемы, появившиеся на ее пути. Она смогла вывести себя из состояния депрессии после церемонии прощания с актером Вячеславом Гришечкиным.

Напомним, что Захарова вела себя на похоронах Гришечкина неадекватно. В Сети распространилось видео, где Юлия находится в состоянии сильного алкогольного опьянения на траурной церемонии.

Давая интервью представителям СМИ, звезда сериала "Счастливы вместе" стала рыдать, а после в нецензурной форме потребовала оставить ее в покое.

Телеграм-канал Shot узнал, что знаменитость пришла в себя и уже играла в нескольких постановках, включая "Любовнички", где играет также Сергей Глушко (Тарзан).