Звезда сериала Кухни Кузьмина стала мамой во второй раз

О рождении наследницы российская актриса Ольга Кузьмина сообщила в своем блоге.
Ольга разместила в Сети снимок с малышкой из роддома в Аргентине.
Известно, что новорожденная увидела свет 9 октября текущего года.
Отцом дочери знаменитости является супруг Ольги Евгений Апанасевич.
С сентября пара находится в Аргентине, а спустя несколько недель планирует вернуться в РФ уже втроем с наследницей.
Кузьмина воспитывает также 10-летнего сына Гордея от предыдущего брака.
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