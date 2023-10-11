Звезда сериала Кухни Кузьмина стала мамой во второй раз

Кудрявцева сообщила, из-за чего скандалит со своим молодым мужем Макаровым

Лера Кудрявцева утверждает, что закатывать истерики, - не ее метод. Если ей что-то не по душе, она молчит и удаляется в свою комнату. Но есть один момент, когда ведущая начинает "орать".