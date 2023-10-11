Итальянке по ошибке ампутировали руки и ноги

46-летняя Анне Леонори из итальянского города Терни жестоко пострадала из-за ошибки врачей. У женщины ампутировали руки и ноги, а потом выяснилось: на самом деле опухоли, которая и стала причиной ампутации, не было. А первый диагноз пострадавшей поставили неверно.

Тем не менее, благодаря советам паралимпийской чемпионки Бебе Вио и поддержке ассоциаций, она смогла вернуться к жизни и получить самые современные протезы.

Но как могла произойти такая чудовищная ошибка?

Загадочная болезнь

История началась в 2014 году. У женщины диагностировали инфильтрирующую опухоль мочевого пузыря 4-й степени. Она перенесла деликатную операцию в частной клинике Regina Elena в Риме. Ей удалили матку, яичники, 40 лимфоузлов и мочевой пузырь.

Когда уже была дома, получила результат гистологического исследования. Он оказался отрицательным. Хотя опухоли не было, последствия оказались очень серьезными. После этого пережила 4 года инфекций и госпитализаций, – поделилась Анна. 2 октября 2017-го года заболела и вернулась в клинику. Постоянно теряла сознание. Врач сказал, что нужно срочно оперировать. Потом я впала в кому на 2 месяца.

История без конца

Во время комы у женщины начался некроз конечностей. И уже в другой больнице в 2018-м году ей ампутировали руки и ноги. Анна обратилась за компенсацией в клинику, доктора которой допустили врачебную ошибку, но ей отказали в компенсации.

Тогда она наняла адвоката и в итоге выиграла судебный процесс сразу против трех лечивших ее медучреждений. Компенсация позволит итальянке оплатить протезы последнего поколения.

Механические конечности ей придется менять каждые два года.