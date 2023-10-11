Какая бытовая техника, считавшаяся роскошью в СССР, сегодня стала ненужной

Сегодня трудно кого-то удивить бытовой техникой. Если есть деньги, купить можно все, что угодно. А в СССР некоторые предметы были в большом дефиците и пользовались огромным спросом, хотя и стоили очень дорого. Люди выстраивались в огромные очереди, чтобы приобрести нужную вещь.

О чем мечтали жители страны в 60-80-х годах прошлого века?

Стационарный телефон на двоих с соседями

Стационарный телефон сегодня, по сути, - явление устаревшее: у каждого есть мобильный. Но в Советском Союзе установить домашний телефон было непросто. Граждане годами стояли в очереди, ожидая, когда в квартиру проведут телефон.

Тогда был популярен вариант «сбегай к соседу позвонить».

Чтобы ускорить телефонизацию, иногда устанавливали называемые спаренные аппараты с соседями. Из-за этого возникали скандалы, потому что, пока один абонент разговаривает, у второго телефон не работает.

Мечта хозяек

Стиральные машины в советских квартирах были, но они умели лишь стирать. О полоскании, отжиме либо сушке белья речи не шло.

Полуавтоматические стиралки считались роскошью. Хозяйки радовались агрегатам с центрифугой для отжима белья типа «Эврика». Однако лидером по популярности стала автоматическая «Вятка-автомат», которую в городе Киров стали выпускать с начала восьмидесятых годов.

Стоила она 500 рублей. Купить машинку можно было практически свободно, но для этого - принести справку из ЖЭКа о том, что электропроводка имеет достаточную мощность.

Цветной телевизор с видеомагнитофоном

Цветные телевизоры также были не у всех. Они стоили в семидесятых в 3 раза дороже, чем черно-белые телевизоры: 500-700 рублей. Весили при этом до 50 кг и часто ломались.

Чтобы купить это чудо, нужно было записаться в очередь. То же самое касается и видеомагнитофона.

Первый советский видеомагнитофон - «Электроника ВМ-12». По сути, это был клон Panasonic. Он появился в продаже в 1982 году и сразу стал дефицитным товаром, хотя его цена была огромной: 1200 рублей.