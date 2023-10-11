Группа Мумий Тролль отменила концерт в столице Израиля, который должен был пройти 2 ноября

Музыкантов коллектива "Мумий Троль" в связи с отменой их концерта в Тель-Авиве беспокоит один вопрос.

Им не удается остановить реализацию билетов на свое выступление, так как не могут дозвониться до организаторов мероприятия.

Ранее сообщалось, что у Ильи Лагутенко и его группы были отменены концерты в российских городах по требованию патриотически настроенных активистов.

Причина - критика солистом "Мумий Троля" спецоперации РФ в Украине.