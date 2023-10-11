История названия группы Сектор газа

Дело в том, что свою деятельность группа "Сектор газа" начинала в Воронеже, репетируя и выступая в местном ДК, который был расположен в промышленном районе.
Из-за огромного количества заводских труб, из которых постоянно валил дым, это место назвали в шутку "Сектор газа".
Получается, что участники коллектива "назвались" в честь родного района.
Никакого отношения название группы не имеет к автономии в Палестине.
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