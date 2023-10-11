Оливия Родриго призналась, что спит по 14 часов между концертами на гастролях

20-летняя Оливия Родриго готова отправиться на гастроли, где представит публике свой второй альбом "Guts", который признан успешным в прошлом месяце.

Начнется тур в феврале, в рамках которого артистка даст 77 концертов за полгода.

Оливия затронула и тему собственного здоровья во время уймы концертов в турне.

Певица отметила, что из-за изматывающих выступлений спит аж по 14 часов ночью, восстанавливая таким образом силы.