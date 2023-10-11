Оливия Родриго призналась, что спит по 14 часов между концертами на гастролях

20-летняя Оливия Родриго готова отправиться на гастроли, где представит публике свой второй альбом "Guts", который признан успешным в прошлом месяце.
Начнется тур в феврале, в рамках которого артистка даст 77 концертов за полгода.
Оливия затронула и тему собственного здоровья во время уймы концертов в турне.
Певица отметила, что из-за изматывающих выступлений спит аж по 14 часов ночью, восстанавливая таким образом силы.
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