Квартира Зеленских на территории Крыма будет продана на аукционе

16:16 2023-10-11
Квартира Зеленских на территории Крыма будет продана на аукционе

Квартира семейства Зеленских в поселке Ливадия (Крым) теперь находится в собственности российского государства. Стало известно, что недвижимость выставлена на продажу.

Представители Министерства имущественных и земельных отношений республики сообщили, что национализированная квартира выставлена на аукцион.

Известно, что стоимость жилой площади составляет 24 600 000 российских рублей.

Известно, что в качестве собственницы недвижимости числилась супруга главы Украины Владимира Зеленского Елена.

Объявление о продаже жилья выставлено на официальном портале "ГИС Торги", где, как правило, выставляется государственное и муниципальное имущество, которое подлежит реализации. 

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