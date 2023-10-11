Квартира Зеленских на территории Крыма будет продана на аукционе

Представители Министерства имущественных и земельных отношений республики сообщили, что национализированная квартира выставлена на аукцион.

Известно, что стоимость жилой площади составляет 24 600 000 российских рублей.

Известно, что в качестве собственницы недвижимости числилась супруга главы Украины Владимира Зеленского Елена.

Объявление о продаже жилья выставлено на официальном портале "ГИС Торги", где, как правило, выставляется государственное и муниципальное имущество, которое подлежит реализации.