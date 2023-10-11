Самойлова заработала на своем бизнес-марафонео том, как разбогатеть, Стратегия на миллион 390 000 000 рублей

Известно, что участие в "Стратегии на миллион" Оксаны Самойловой приняло 11 000 человек.

Стоимость курса составляла от 6 000 до 300 000 российских рублей.

Принявшие участие в "обучении" сообщают, что на лекциях Самойлова рассказывала, что успешные люди зубы чистят не менее 3 минут, каждое утро читают аффирмации, не забывают о комплиментах своему окружению.

Жена Джигана рекомендовала тем, кто хочет, чтобы у него водились деньги, продавать подгузники для питомцев, открывать магазин, специализирующийся на продаже мыла, и ежедневно принимать контрастный душ.

Жалобы на жизнь, курение и питье газировки вместо чистой воды звезда интернета назвала привычками "нищебродов".