Самойлова заработала на своем бизнес-марафонео том, как разбогатеть, Стратегия на миллион 390 000 000 рублей

17:30 2023-10-11
Самойлова заработала на своем бизнес-марафонео том, как разбогатеть, Стратегия на миллион 390 000 000 рублей

Супруга рэпера Джигана, модель и блогер Оксана Самойлова очень хорошо заработала на своем бизнес-марафоне "Стратегия на миллион", который учит, как разбогатеть.

Известно, что участие в "Стратегии на миллион" Оксаны Самойловой приняло 11 000 человек.

Стоимость курса составляла от 6 000 до 300 000 российских рублей.

Принявшие участие в "обучении" сообщают, что на лекциях Самойлова рассказывала, что успешные люди зубы чистят не менее 3 минут, каждое утро читают аффирмации, не забывают о комплиментах своему окружению.

Жена Джигана рекомендовала тем, кто хочет, чтобы у него водились деньги, продавать подгузники для питомцев, открывать магазин, специализирующийся на продаже мыла, и ежедневно принимать контрастный душ.

Жалобы на жизнь, курение и питье газировки вместо чистой воды звезда интернета назвала привычками "нищебродов".

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