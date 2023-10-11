Мизулина осудила экстренный отъезд Милохина из РФ на фоне призыва в армию

17:55 2023-10-11
Мизулина осудила экстренный отъезд Милохина из РФ на фоне призыва в армию

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, будучи гостьей проекта "Кстати, назвала поведение блогера Дани Милохина непонятным, когда тот стремительно уехал из России, приехав всего на пару дней.

Екатерина Мизулина призналась, что не поняла ситуацию с отъездом Дани Милохина.

Она недоумевает, что тут страшного в том, чтобы прийти в военкомат, ведь не ясно даже, призвали бы его или нет пройти срочную службу.

Мизулина удивилась реакции тиктокера и его стремительному отъезду.

Известно, что Милохин приехал в Москву 8 сентября текущего года. Тут же глава Лиги безопасного интернета выложила у себя в Телеграме обращение к руководству Минобороны РФ с требованием призвать Даню в армию. 11 сентября блогер вернулся в ОАЭ.

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