Мизулина осудила экстренный отъезд Милохина из РФ на фоне призыва в армию

Екатерина Мизулина призналась, что не поняла ситуацию с отъездом Дани Милохина.

Она недоумевает, что тут страшного в том, чтобы прийти в военкомат, ведь не ясно даже, призвали бы его или нет пройти срочную службу.

Мизулина удивилась реакции тиктокера и его стремительному отъезду.

Известно, что Милохин приехал в Москву 8 сентября текущего года. Тут же глава Лиги безопасного интернета выложила у себя в Телеграме обращение к руководству Минобороны РФ с требованием призвать Даню в армию. 11 сентября блогер вернулся в ОАЭ.