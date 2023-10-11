Выступления Билана не состоятся в 4 городах России

В группе Димы Билана ВКонтакте сообщается, что артист не сможет выступить в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске по причине того, что находится в больнице.

О новых датах выступлений певца информация пока отсутствует. Купленные билеты будут действительны на новую дату концертов.

Недавно сообщалось, что массово отменяются выступления росссийских артистов на территории Израиля.

Так, не приедет 13- 14 октября в государство стендап-комик Ирина Мягкова, которая должна была выступить в Тель-Авиве и Хайфе.

9 октября отменен концерт группы "Каста" в Израиле, который должен был пройти 13 октября.