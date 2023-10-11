Билана экстренно госпитализировали в одну из клиник российской столицы

Дима Билан попал на больничную койку с острым бронхитом, о чем он сообщил поклонникам на своей странице ВКонтакте.
Певец отметил также, что врач-пульмонолог потребовал, чтобы были отменены все концерты знаменитости в связи с плохим состоянием здоровья.
В настоящее время звезда сцены находится под наблюдением медиков.
Билан сообщил, что его выступления в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске перенесены на новые даты, которые будут озвучены, как только состояние исполнителя стабилизируется.
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