Гузеева сообщила, что гордится тем, что ее называют деревенщиной

В своих соцсетях Лариса Гузеева сообщила о том, что ее частенько обвиняют в том, что она "деревенщина".

Знаменитость в ответ заявила, что не только не стесняется того, что появилась на свет всельской местности, но даже гордится этим.

Гузеева призналась, что красоту ее родины не сравнить с инфраструктурой мегаполисов, а выращенные там продукты отличаются натуральностью в отличие от городской "пластмассы".

Родилась ведущая "Давай поженимся" в поселке Буртинский Беляевского района Оренбургской области. Позже семья будущей знаменитости жила в селе Нежинка Оренбургской области.