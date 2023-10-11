Чубайса с супругой засняли в аэропорту Дубая за обедом

Телеграм-канал "Дубай Петрович" сообщает, что за обедом в аэропорту Дубая вместе с Анатолией Чубайсом была его жена Авдотья Смирнова.

Как отмечают представители ресурса, политик поглощал блюда с большим аппетитом.

Сообщалось, что 9 октября Чубайс со Смирновой попали в объективы камер в израильском аэропорту. Предполагается, что муж с женой улетели из страны из-за военных действий в стране.

Известно, что семейство уехало из РФ в минувшем году и 1,5 года находилось на Земле обетованной.