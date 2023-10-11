Поклонники бьют тревогу: куда пропала Клара Новикова

После событий февраля прошлого года Клара Новикова стала редким гостем на светских мероприятиях и на ТВ.

Знаменитость сообщала, что в день начала спецоперации получила уйму сообщений от близких друзей, проживающих в Украине.

Новикова рассказывала тогда, что ее подруга, у которой дети и внуки, написала о том, что у них стреляют.

Артистка отметила, что люди, с которыми она поддерживала дружеские отношения много лет, очень напуганы тем, что происходит у них в стране.

В одном из своих интервью артистка сообщала, что не ездит в Донбасс с выступлениями.