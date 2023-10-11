Супруга Уилла Смита сообщила, что тайно рассталась с актером еще 7 лет назад

Джада Пинкетт-Смит не стала скрывать, что на бумаге они с Уиллом Смитом пока женаты.

Примечательно, что знаменитостей называли одной из самых крепких в Голливуде.

Также 52-летняя Пинкетт-Смит в первый раз высказалась по поводу поступка Смита на "Оскаре", признавшись, что изначально думала, что ее муж участвует в розыгрыше.

Узами брака Пинкетт и Смит связались в 1997 году. В семье родилась дочь Уиллоу Камиль Рейн, которой 22 года, и 25-летний наследник Джейден Кристофер Сайер.