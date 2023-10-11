Кудрявцева сообщила, что сделала пластику груди, о которой пожалела в дальнейшем

21:13 2023-10-11
Кудрявцева сообщила, что сделала пластику груди, о которой пожалела в дальнейшем

Известно, что пластическую операцию по увеличению груди Лера Кудрявцева сделала после того, как родила.

Лера Кудрявцева сетует, что со временем импланты в ее груди протерлись, из них вытек гель в лимфоузлы.

Телеведущая заметила, что медики "чистили ее 4 раза", но гель так и остался в лимфоузлах, впитавших его как губка.

Звезда экрана не стала скрывать, что после ликвидации имплантов стала чувствовать себя гораздо лучше. Новые она больше ставить не намерена.

Знаменитость не исключает, что с возрастом придется прибегнуть к подтяжке лица.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Репина
22:11

Светлана Репина

Tesla продает виниловую пленку за 8000 долларов

Tesla продает виниловую пленку за 8000 долларов

Владельцы Tesla Model 3 и Model Y теперь могут установить самовосстанавливающуюся пленку на основе уретана.
Светлана Репина
22:07

Светлана Репина

Австралийская журналистка Ченг Лэй вернулась домой после освобождения из Китая

Австралийская журналистка Ченг Лэй вернулась домой после освобождения из Китая

Австралийская журналистка Ченг Лэй, которая содержалась под стражей в Китае по обвинению в угрозе национальной безопасности более трех лет, вернулась домой.
Светлана Репина
22:02

Светлана Репина

Пашинян анонсировал предстоящую встречу с Алиевым

Пашинян анонсировал предстоящую встречу с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что планируется встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для обсуждения прочного мирного соглашения.
Светлана Репина
21:58

Светлана Репина

Береговая охрана США извлекла оставшиеся обломки и улики с подводного корабля «Титан»

Береговая охрана США извлекла оставшиеся обломки и улики с подводного корабля «Титан»

Береговая охрана США обнаружила оставшиеся обломки подводного аппарата «Титан», направлявшегося к затонувшему «Титанику».
Наталья Гончарова
21:03

Наталья Гончарова

Супруга Уилла Смита сообщила, что тайно рассталась с актером еще 7 лет назад

Супруга Уилла Смита сообщила, что тайно рассталась с актером еще 7 лет назад

Джада Пинкетт-Смит рассказала, что рассталась с Уиллом еще 7 лет назад, но не стала об этом никому сообщать.
Наталья Гончарова
20:51

Наталья Гончарова

Поклонники бьют тревогу: куда пропала Клара Новикова

Поклонники бьют тревогу: куда пропала Клара Новикова

Клара Новикова после запуска СВО практически не появляется на экранах и не посещает ток-шоу.