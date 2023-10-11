Кудрявцева сообщила, что сделала пластику груди, о которой пожалела в дальнейшем

Лера Кудрявцева сетует, что со временем импланты в ее груди протерлись, из них вытек гель в лимфоузлы.

Телеведущая заметила, что медики "чистили ее 4 раза", но гель так и остался в лимфоузлах, впитавших его как губка.

Звезда экрана не стала скрывать, что после ликвидации имплантов стала чувствовать себя гораздо лучше. Новые она больше ставить не намерена.

Знаменитость не исключает, что с возрастом придется прибегнуть к подтяжке лица.