Кудрявцева сообщила, что сделала пластику груди, о которой пожалела в дальнейшем

Лера Кудрявцева сетует, что со временем импланты в ее груди протерлись, из них вытек гель в лимфоузлы.
Телеведущая заметила, что медики "чистили ее 4 раза", но гель так и остался в лимфоузлах, впитавших его как губка.
Звезда экрана не стала скрывать, что после ликвидации имплантов стала чувствовать себя гораздо лучше. Новые она больше ставить не намерена.
Знаменитость не исключает, что с возрастом придется прибегнуть к подтяжке лица.
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