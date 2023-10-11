Пашинян анонсировал предстоящую встречу с Алиевым

Пашинян также сообщил армянскому телевидению, что напряженность на границе между двумя бывшими советскими государствами снизилась.

Армения, по его словам, готова решать вопросы, такие как открытие транспортных коридоров через территорию двух стран.

Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели серию встреч, организованных по очереди Россией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами, с целью разрешения споров по поводу Нагорного Карабаха.

В своем телеинтервью Пашинян заявил, что Армения хочет создать транспортные коридоры через территорию каждой страны, что является еще одним камнем преткновения в попытках подписать мирный договор.