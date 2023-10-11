Австралийская журналистка Ченг Лэй вернулась домой после освобождения из Китая

22:07 2023-10-11
Австралийская журналистка Ченг Лэй вернулась домой после освобождения из Китая

Австралийская журналистка Ченг Лэй, которая содержалась под стражей в Китае по обвинению в угрозе национальной безопасности более трех лет, вернулась домой.

48-летняя Лэй работала ведущей делового телевидения китайского государственного телевидения, когда ее задержали в августе 2020 года по обвинению в передаче государственных секретов другой стране.

Суд над ней тайно состоялся в марте 2022 года. Министерство государственной безопасности Китая, впервые сообщившее подробности обвинений против Лэй, заявило, что она признала себя виновной по обвинениям в незаконной отправке государственной тайны за границу в связи с ее работой в государственном СМИ. 

Она была депортирована после отбытия наказания в виде двух лет и 11 месяцев.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что обсуждал вопрос освобождения Лэй с Си Цзиньпином. 

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