Австралийская журналистка Ченг Лэй вернулась домой после освобождения из Китая

48-летняя Лэй работала ведущей делового телевидения китайского государственного телевидения, когда ее задержали в августе 2020 года по обвинению в передаче государственных секретов другой стране.

Суд над ней тайно состоялся в марте 2022 года. Министерство государственной безопасности Китая, впервые сообщившее подробности обвинений против Лэй, заявило, что она признала себя виновной по обвинениям в незаконной отправке государственной тайны за границу в связи с ее работой в государственном СМИ.

Она была депортирована после отбытия наказания в виде двух лет и 11 месяцев.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что обсуждал вопрос освобождения Лэй с Си Цзиньпином.