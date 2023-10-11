Tesla продает виниловую пленку за 8000 долларов

22:11 2023-10-11
Tesla продает виниловую пленку за 8000 долларов

Владельцы Tesla Model 3 и Model Y теперь могут установить самовосстанавливающуюся пленку на основе уретана.

Она стоит 7500–8000 долларов и совместима только с моделями, выпущенными в 2023 году. Доступен широкий выбор цветов, включая синий, зеленый, золотой, белый, черный, красный и, по какой-то причине, серый. 

За 5000 долларов, Tesla установит прозрачную пленку, защищающую оригинальную краску и кузов автомобиля. Эти пленки можно наклеить за несколько часов, и они предлагают владельцам относительно недорогой и простой способ радикально изменить внешний вид своего автомобиля. 

Этот продукт не стал сюрпризом. Несколько прототипов Cybertruck были замечены в различных покрытиях, в том числе имитирующих дизайн Ford F-150 и Toyota Tundra. Остальные были замечены в различных формах камуфляжа. 

Пленки могут помочь Tesla решить основные проблемы, связанные с Cybertruck. Как отмечает Тесла, эти пленки на основе уретана обладают свойствами самовосстановления, которые обеспечат дополнительную защиту кузова Cybertruck из нержавеющей стали, подверженного царапинам. 

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