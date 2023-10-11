Климатическую активистку Грету Тунберг снова оштрафовали за климатический протест в Швеции

23:27 2023-10-11
Климатическую активистку Грету Тунберг снова оштрафовали за климатический протест в Швеции

Шведский суд в среду в очередной раз оштрафовал активистку по борьбе с изменением климата Грету Тунберг за неподчинение полиции во время экологической акции протеста в июле на юге Швеции.

Окружной суд Мальме обязал ее выплатить штраф в размере 2250 крон (206 долларов США).

Тунберг, которая уже была оштрафована за аналогичное правонарушение, приняла участие в экологической акции протеста 24 июля на нефтяном терминале в Мальмё, где активисты временно заблокировали доступ к объекту и были удалены полицией.

15 сентября ей было предъявлено обвинение в неповиновении правоохранительным органам за отказ подчиниться требованию полиции покинуть место происшествия. Затем ее утащили двое офицеров в форме.

20-летняя Тунберг признала факты, но отрицала свою вину, заявив, что борьба с индустрией ископаемого топлива была формой самозащиты из-за экзистенциальной и глобальной угрозы климатического кризиса.

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