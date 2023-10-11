Китай проведет форум «Один пояс, один путь» с участием Владимира Путина

23:31 2023-10-11
Китай проведет форум «Один пояс, один путь» с участием Владимира Путина

Китай проведет свой третий форум «Один пояс, один путь», в котором планирует принять участие Владимир Путин.

Конференция в Пекине, которая пройдет 17-18 октября, отмечает 10-летие инициативы «Один пояс, один путь», продвигаемой Си Цзиньпином. Ожидается, что в ней примут участие представители многих развивающихся стран, особенно Латинской Америки и Африки.

Путин присутствовал на двух предыдущих форумах, в 2017 и 2019 годах, а в сентябре Кремль заявил, что принял приглашение на форум и на переговоры с Си Цзиньпином.

Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями, сообщило министерство иностранных дел.

Италия, единственная страна «Большой семерки», присоединившаяся к ней, раскритиковала решение предыдущего правительства в 2019 году присоединиться к схеме BRI, а ее министр иностранных дел недавно заявил, что торговля между Италией и Китаем не улучшилась.

Светлана Репина
00:21

Светлана Репина

ЕС дал Марку Цукербергу 24 часа на то, чтобы отреагировать на дезинформацию об Израиле

ЕС дал Марку Цукербергу 24 часа на то, чтобы отреагировать на дезинформацию об Израиле

Комиссар Евросоюза по регулированию Тьерри Бретон опубликовал переписку с генеральным директором Meta Марком Цукербергом.
Светлана Репина
00:13

Светлана Репина

Северокорейские рестораны в Китае отказывают южнокорейским посетителям

Северокорейские рестораны в Китае отказывают южнокорейским посетителям

Рестораны в Китае, управляемые Северной Кореей, отказывают южнокорейским клиентам на фоне растущей напряженности в отношениях между странами.
Светлана Репина
00:10

Светлана Репина

Уоррен Баффет не дал дочери кредит на перепланировку кухни

Уоррен Баффет не дал дочери кредит на перепланировку кухни

Дочь Уоррена Баффета Сьюзен рассказала, что однажды попросила у него кредит в размере 41 000 долларов на ремонт кухни, чтобы установить детский стульчик для ее дочери.
Светлана Репина
23:42

Светлана Репина

Садоводы назвали главные причины, по которым сохнет виноград

Садоводы назвали главные причины, по которым сохнет виноград

Если виноград начинает сохнуть, есть все шансы лишиться урожая. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы не допустить такого сценария.
Светлана Репина
23:37

Светлана Репина

Эксперты НАСА обнаружили в осколках астероида воду и углерод

Эксперты НАСА обнаружили в осколках астероида воду и углерод

После предварительной оценки НАСА объявило, что образцы астероидов, которые космический корабль OSIRIS-REx взял с астероида Бенну, богаты как водой, так и углеродом.
Светлана Репина
23:33

Светлана Репина

Египет обдумывает помощь Газе и отвергает коридоры для гражданских лиц

Египет обдумывает помощь Газе и отвергает коридоры для гражданских лиц

Египет обсуждает с Соединенными Штатами и другими странами планы по доставке гуманитарной помощи через границу с сектором Газа.