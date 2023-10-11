Китай проведет форум «Один пояс, один путь» с участием Владимира Путина

Конференция в Пекине, которая пройдет 17-18 октября, отмечает 10-летие инициативы «Один пояс, один путь», продвигаемой Си Цзиньпином. Ожидается, что в ней примут участие представители многих развивающихся стран, особенно Латинской Америки и Африки.

Путин присутствовал на двух предыдущих форумах, в 2017 и 2019 годах, а в сентябре Кремль заявил, что принял приглашение на форум и на переговоры с Си Цзиньпином.

Китай подписал документы о сотрудничестве в рамках инициативы «Пояс и путь» с более чем 150 странами и более чем 30 международными организациями, сообщило министерство иностранных дел.

Италия, единственная страна «Большой семерки», присоединившаяся к ней, раскритиковала решение предыдущего правительства в 2019 году присоединиться к схеме BRI, а ее министр иностранных дел недавно заявил, что торговля между Италией и Китаем не улучшилась.