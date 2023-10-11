Эксперты НАСА обнаружили в осколках астероида воду и углерод

Исследование подтверждает теорию о том, что космические камни, такие как Бенну, сталкивавшиеся с Землей на протяжении тысячелетий, возможно, сыграли важную роль в развитии жизни на нашей планете.

Образцы, как видно на недавно опубликованном снимке, показывающем внешний вид коллектора проб космического корабля, содержат богатые углеродом гидратированные глинистые минералы, при этом углерод составляет примерно 5% веса.

OSIRIS-REx, запущенный еще в 2016 году, достиг астероида диаметром 1650 футов, проведя два года в полете по Солнечной системе.

В 2020 году его система сбора проб под названием Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) исследовала поверхность астероида, собрав примерно 8,8 унций материала.