Эксперты НАСА обнаружили в осколках астероида воду и углерод

23:37 2023-10-11
Эксперты НАСА обнаружили в осколках астероида воду и углерод

После предварительной оценки НАСА объявило, что образцы астероидов, которые космический корабль OSIRIS-REx взял с астероида Бенну, богаты как водой, так и углеродом.

Исследование подтверждает теорию о том, что космические камни, такие как Бенну, сталкивавшиеся с Землей на протяжении тысячелетий, возможно, сыграли важную роль в развитии жизни на нашей планете.

Образцы, как видно на недавно опубликованном снимке, показывающем внешний вид коллектора проб космического корабля, содержат богатые углеродом гидратированные глинистые минералы, при этом углерод составляет примерно 5% веса.

OSIRIS-REx, запущенный еще в 2016 году, достиг астероида диаметром 1650 футов, проведя два года в полете по Солнечной системе. 

В 2020 году его система сбора проб под названием Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM) исследовала поверхность астероида, собрав примерно 8,8 унций материала.

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