Садоводы назвали главные причины, по которым сохнет виноград

23:42 2023-10-11
Садоводы назвали главные причины, по которым сохнет виноград

Если виноград начинает сохнуть, есть все шансы лишиться урожая. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

Для этого важно понимать, почему растение высыхает. Одной из причин может быть большой урожай на молодых ветках.

В таком случае нужно оставить на винограде не более 5-6 завязей и продолжать так поступать. Пока растению не исполнится 4 года.

Высыхающие ягоды могут быть следствием нашествия вредителей. В основном это паутинный клещ и осы. Проблема решается при помощи обработки специальными средствами.

Еще одна причина – заболевания, например, ложная мучнистая роса или сухорукавность. Предотвратить болезни помогает профилактическая обработка.

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