Садоводы назвали главные причины, по которым сохнет виноград

Для этого важно понимать, почему растение высыхает. Одной из причин может быть большой урожай на молодых ветках.

В таком случае нужно оставить на винограде не более 5-6 завязей и продолжать так поступать. Пока растению не исполнится 4 года.

Высыхающие ягоды могут быть следствием нашествия вредителей. В основном это паутинный клещ и осы. Проблема решается при помощи обработки специальными средствами.

Еще одна причина – заболевания, например, ложная мучнистая роса или сухорукавность. Предотвратить болезни помогает профилактическая обработка.