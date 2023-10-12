Уоррен Баффет не дал дочери кредит на перепланировку кухни

Но отец не дал ей денег. Он сказал: «Иди в банк и сделай это, как все». Сам Баффет живет в одном и том же доме более 60 лет.

В 1977 году каждый из троих детей Баффетов получил по 90 000 долларов. Эта сумма была не подарком от отца, а скорее наследством от продажи фермы покойного деда.

Помимо рождественских подарков, это наследство является единственным значительным денежным подарком, который Баффет преподнес своим детям.

Между тем Forbes сообщает, что Баффет пожертвовал более 51 миллиарда долларов на различные цели, стремясь отдать 99% всего своего состояния.