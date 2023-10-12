Северокорейские рестораны в Китае отказывают южнокорейским посетителям

Несколько северокорейских закусочных в Китаеподтвердили AFP, что они проводят строгую политику отказа от южнокорейских посетителей, ссылаясь на новые правила посольства Северной Кореи.

Китайский сотрудник ресторана Ryugyong в городе Даньдун рассказал, что с этого года ресторанам в данном районе запрещено обслуживать южнокорейцев.

Эксперты полагают, что этот запрет отражает взгляд Северной Кореи на Южную Корею как на враждебное государство, а не на потенциального партнера по сотрудничеству.

Недавнее предупреждение президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в адрес Пхеньяна относительно ядерного оружия и увеличения ракетных испытаний Северной Кореей усугубило напряженность.