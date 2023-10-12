ЕС дал Марку Цукербергу 24 часа на то, чтобы отреагировать на дезинформацию об Израиле

В письме отмечаются области, в которых модерация контента Meta улучшилась, но выражается обеспокоенность по поводу дезинформации по поводу войны между Израилем и ХАМАС.

«В свете ряда серьезных недавних событий позвольте мне напомнить о конкретных обязательствах в отношении модерации контента в соответствии с Законом ЕС о цифровых услугах», — написал Бретон в письме.

«Во-первых, после террористических атак, совершенных Хамасом против Израиля, мы наблюдаем всплеск незаконного контента и дезинформации, распространяемых в ЕС через определенные платформы», — написал Бретон.

Он попросил Цкукерберга быть бдительным и обеспечить строгое соблюдение правил по действиям после уведомлений о незаконном контенте.