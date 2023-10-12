Китай экономит миллиарды долларов за счет рекордного импорта нефти

Последствием санкций, введенных Соединенными Штатами и другими странами в отношении России, Ирана и Венесуэлы, стало снижение стоимости импорта нефти для нефтеперерабатывающих предприятий в Китае.

Более низкие цены на импорт стали благом, поскольку они увеличили объемы производства и прибыли для второго по величине потребителя нефти и нефтепереработчика в мире.

Это также способствовало прибыльному экспорту дизельного и бензинового топлива государственными нефтеперерабатывающими заводами.

Закупки Китая также являются источником дохода для Москвы, Тегерана и Каракаса, чья экономика в противном случае сдерживается западными санкциями и сокращением инвестиций.