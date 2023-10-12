Под детской площадкой в Китае нашли тайник с сокровищами

00:25 2023-10-12
Под детской площадкой в Китае нашли тайник с сокровищами

Под игровой площадкой школы в Китае археологи обнаружили руины 1400-летнего поселения, включавшего десятки ям для хранения вещей и тысячи артефактов.

Археологи раскопали игровую площадку начальной школы в восточном прибрежном городе Нинбо перед запланированным строительством.

В ходе раскопок было обнаружено 65 ям, восемь колодцев и несколько других сооружений возрастом более 1400 лет, говорится в сообщении. Археологи определили руины как часть поселения.

В одной из ям археологи нашли 796 медных монет. В другом колодце обнаружили еще 1682 монеты.

Основываясь на количестве монет и способе их захоронения, археологи пришли к выводу, что сокровища были закопаны в качестве чрезвычайной меры местными жителями, опасавшимися приближения катастрофы.

Возраст и местонахождение монет соответствуют периоду восстаний и голода в шестом веке нашей эры и могут быть связаны с ним.

Светлана Репина
01:35

Светлана Репина

Индия намерена ограничить экспорт сахара, угрожая мировым поставкам

Индия намерена ограничить экспорт сахара, угрожая мировым поставкам

Ожидается, что Индия введет ограничения на экспорт сахара после того, как засушливая погода высушит посевы тростника у второго по величине производителя в мире.
Светлана Репина
01:31

Светлана Репина

Рабочий день Тима Кука начинается в 3:45 утра

Рабочий день Тима Кука начинается в 3:45 утра

Генеральный директор Apple Тим Кук просыпается до рассвета и начинает свою работу с чтения сотен писем с отзывами клиентов, прежде чем отправиться в спортзал.
Светлана Репина
01:27

Светлана Репина

Финляндия назвала причиной утечки в газопроводе механическую силу

Финляндия назвала причиной утечки в газопроводе механическую силу

Финские следователи заявили, что газопровод в Финском заливе, скорее всего, был разорван в результате преднамеренного применения силы, а не взрыва.
Светлана Репина
01:10

Светлана Репина

Стартап Serendix готов строить дома за 38 тысяч долларов

Стартап Serendix готов строить дома за 38 тысяч долларов

Новая технология японского стартапа Serendix объединила 3D-печать и обработку на станках с ЧПУ, чтобы построить дом стоимостью примерно 37 600 долларов.
Светлана Репина
01:06

Светлана Репина

RMS Titanic отменяет свои планы по возвращению артефактов «Титаника»

RMS Titanic отменяет свои планы по возвращению артефактов «Титаника»

Компания, владеющая правами на спасение затонувшего корабля «Титаник», отменила планы по извлечению дополнительных артефактов.
Светлана Репина
01:02

Светлана Репина

Египет предупредил Израиль о нападении ХАМАС за три дня

Египет предупредил Израиль о нападении ХАМАС за три дня

Майкл МакКол, председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам заявил, что Египет предупредил Израиль о нападении ХАМАС за три дня.
Светлана Репина
00:58

Светлана Репина

Гендиректор Rivian не стал бы покупать Cybertruck

Гендиректор Rivian не стал бы покупать Cybertruck

Несмотря на то, что он владеет несколькими Tesla, генеральный директор Rivian Р.Дж. Скариндж заявил, что не будет покупать Cybertruck.