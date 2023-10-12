Под детской площадкой в Китае нашли тайник с сокровищами

Археологи раскопали игровую площадку начальной школы в восточном прибрежном городе Нинбо перед запланированным строительством.

В ходе раскопок было обнаружено 65 ям, восемь колодцев и несколько других сооружений возрастом более 1400 лет, говорится в сообщении. Археологи определили руины как часть поселения.

В одной из ям археологи нашли 796 медных монет. В другом колодце обнаружили еще 1682 монеты.

Основываясь на количестве монет и способе их захоронения, археологи пришли к выводу, что сокровища были закопаны в качестве чрезвычайной меры местными жителями, опасавшимися приближения катастрофы.

Возраст и местонахождение монет соответствуют периоду восстаний и голода в шестом веке нашей эры и могут быть связаны с ним.