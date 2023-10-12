ЕС дал Маску 24 часа на ответ на обвинения в дезинформации в Твиттере

Бретон написал в письме Маску, что у него есть доказательства того, что платформа используется для распространения незаконного контента и дезинформации в Европейском Союзе.

«Вы хорошо осведомлены о сообщениях ваших пользователей — и властей — о фейковом контенте и прославлении насилия. От вас зависит, сможете ли вы продемонстрировать, что вы говорите», — ответил Бретон Маску на X.

Правила онлайн-контента, известные как Закон о цифровых услугах (DSA), требуют от Twitter (X) и других крупных платформ удалять незаконный контент и принимать меры по устранению рисков для общественной безопасности и гражданского диалога.

Европейский Союз может оштрафовать Twitter (X) на сумму до 6% от мирового оборота компании за несоблюдение DSA.