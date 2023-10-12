Цены билетов на матч по крикету между Индией и Пакистаном бьют рекорды

Но потом у него изменились планы, и он решил он решил перепродать билет на X, платформе, ранее известной как Twitter. Мужчине заплатили 22 000 рупий.

Это свидетельствует о волнении по поводу матча между двумя политическими и спортивными противниками во время чемпионата мира, который Индия снова принимает у себя спустя 12 лет.

Когда обе стороны встретятся на огромном стадионе «Нарендра Моди» в Ахмадабаде, переименованном два года назад в честь действующего премьер-министра страны, Пакистан впервые за семь лет сыграет на индийской земле.

Этот вид спорта является одним из последних оставшихся обменов между соседними странами, отношения которых всегда были конфронтационными, но еще больше ухудшились после того, как Индия начала трансграничные удары в 2019 году после атак в спорном регионе Кашмир со стороны базирующихся в Пакистане боевиков.