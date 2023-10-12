Исследование Чикагского университета показало, что воздействие повседневных факторов сравнимо с курением

00:50 2023-10-12
Исследование Чикагского университета показало, что воздействие повседневных факторов сравнимо с курением

Согласно новому шокирующему отчету Индекса качества жизни Чикагского университета, вдыхание грязного воздуха вреднее для продолжительности жизни, чем употребление алкоголя или небезопасной воды.

Это риск для здоровья, который сокращает продолжительность жизни так же, как курение.

Загрязнение, содержащее мельчайшие частицы, наносит ущерб здоровью населения мира. Юго-Восточная Азия является одним из худших регионов мира по загрязнению воздуха. 

В Нигерии загрязнение воздуха сокращает жизнь, оказывая воздействие, сравнимое с последствиями малярии и небезопасной воды. 

Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что строительные площадки, грунтовые дороги, дымовые трубы и пожары создают загрязнение частицами. Источниками также являются выхлопные газы, топливо и сжигание отходов.

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