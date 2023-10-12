Исследование Чикагского университета показало, что воздействие повседневных факторов сравнимо с курением

Это риск для здоровья, который сокращает продолжительность жизни так же, как курение.

Загрязнение, содержащее мельчайшие частицы, наносит ущерб здоровью населения мира. Юго-Восточная Азия является одним из худших регионов мира по загрязнению воздуха.

В Нигерии загрязнение воздуха сокращает жизнь, оказывая воздействие, сравнимое с последствиями малярии и небезопасной воды.

Агентство по охране окружающей среды США сообщает, что строительные площадки, грунтовые дороги, дымовые трубы и пожары создают загрязнение частицами. Источниками также являются выхлопные газы, топливо и сжигание отходов.