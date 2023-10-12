Tesla подписала соглашение с поставщиком материалов для аккумуляторов

Он сложен, дорог и требует добычи редкоземельных материалов. До недавнего времени Tesla была единственным крупным автопроизводителем, который производил аккумуляторы самостоятельно, не сотрудничая с поставщиками.

Но Tesla теперь сотрудничает с австралийской компанией по поставке материалов, необходимых для литий-ионных батарей, начиная с февраля 2025 года.

В сделке будет участвовать компания Magnis Energy, разработчик графита, которая построит завод в США (и будет использовать его для снабжения Tesla материалами, необходимыми для производства аккумуляторов.

Сложность процесса производства аккумуляторов и стоимость добычи необходимых материалов являются одними из основных факторов, которые сделали электромобили, и в частности Tesla, такими дорогими, хотя затраты снижаются, во многом из-за возросшей конкуренции.