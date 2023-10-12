Гендиректор Rivian не стал бы покупать Cybertruck

Он пояснил, что этот электромобиль просто не в его вкусе. «Но я думаю, что это здорово, что он существует. Я думаю, это хорошо, что существует разнообразие продуктов», - сказал он.

Весь год Tesla попадала в заголовки газет, поскольку она снизила цены, достигла рекордных показателей производства и поставок и продолжила захватывать долю рынка.

Но учитывая, что распространение электромобилей, особенно в США, относительно невелико, по мере развития рынка в ближайшие годы остается много возможностей. «Это еще не победа», — сказал Скариндж.

«Я думаю, что мир стал лучше, потому что Тесла здесь. Но мы должны признать, что радоваться рано», — сказал Скариндж GQ.