RMS Titanic отменяет свои планы по возвращению артефактов «Титаника»

01:06 2023-10-12
RMS Titanic отменяет свои планы по возвращению артефактов «Титаника»

Компания, владеющая правами на спасение затонувшего корабля «Титаник», отменила планы по извлечению дополнительных артефактов.

Это связано с гибелью руководителя предстоящей экспедиции в результате взрыва подводного корабля «Титан».

Это решение может повлиять на надвигающуюся судебную тяжбу между компанией и правительством США, которое пытается остановить миссию 2024 года.Американские адвокаты заявили, что первоначальные планы фирмы проникнуть в корпус корабля нарушили бы федеральный закон, который рассматривает место крушения как могилу.

Поль-Анри Нарголе был директором по подводным исследованиям компании RMS Titanic, Inc., расположенной в Джорджии, которая занимается поиском и экспонированием артефактов Титаника. 

Наргеолет передал свой опыт отдельной компании OceanGate, когда он и еще четверо погибли во время последнего погружения «Титана» возле «Титаника» в июне.
 

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