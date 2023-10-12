RMS Titanic отменяет свои планы по возвращению артефактов «Титаника»

Это связано с гибелью руководителя предстоящей экспедиции в результате взрыва подводного корабля «Титан».

Это решение может повлиять на надвигающуюся судебную тяжбу между компанией и правительством США, которое пытается остановить миссию 2024 года.Американские адвокаты заявили, что первоначальные планы фирмы проникнуть в корпус корабля нарушили бы федеральный закон, который рассматривает место крушения как могилу.

Поль-Анри Нарголе был директором по подводным исследованиям компании RMS Titanic, Inc., расположенной в Джорджии, которая занимается поиском и экспонированием артефактов Титаника.

Наргеолет передал свой опыт отдельной компании OceanGate, когда он и еще четверо погибли во время последнего погружения «Титана» возле «Титаника» в июне.

