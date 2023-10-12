Стартап Serendix готов строить дома за 38 тысяч долларов

Согласно данным The Ascent, средняя стоимость дома в Соединенных Штатах сейчас составляет 430 300 долларов.

Цель компании — полностью автоматизировать жилищную отрасль — так же, как Япония сделала с автомобильной промышленностью более 40 лет назад.

Чтобы снизить затраты, Serendix использовала бетон для печати стен помещения площадью 538 квадратных футов, давая отдельному человеку или паре немного больше места для отдыха, чем в типичном помещении площадью от 100 до 400 квадратных футов.

Дизайн дома построен вокруг стальных колонн и включает в себя одну спальню, одну ванную комнату, гостиную и кухню.