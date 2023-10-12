Финляндия назвала причиной утечки в газопроводе механическую силу

01:27 2023-10-12
Финляндия назвала причиной утечки в газопроводе механическую силу

Финские следователи заявили, что газопровод в Финском заливе, скорее всего, был разорван в результате преднамеренного применения силы, а не взрыва.

Gasgrid Finland Oy сообщила, что ремонт 77-километрового трубопровода, который начал протекать в выходные, продлится не менее пяти месяцев.

Эстония расследует разрыв кабеля связи в своих экономических водах и организовала более широкое совместное расследование с Финляндией.

По словам генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга, министры обороны стран НАТО должны были обсудить инцидент на встрече в Брюсселе. 

Ранее он предупредил, что любой преднамеренный ущерб критически важной инфраструктуре Организации Североатлантического договора потребует ответных мер. 

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