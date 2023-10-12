Рабочий день Тима Кука начинается в 3:45 утра

01:31 2023-10-12
Рабочий день Тима Кука начинается в 3:45 утра

Генеральный директор Apple Тим Кук просыпается до рассвета и начинает свою работу с чтения сотен писем с отзывами клиентов, прежде чем отправиться в спортзал.

Кук обычно просыпается в 3:45 ночи. Он сказал, что в этот ранний час у него есть свобода проводить время так, как он считает нужным.

Проснувшись, он около часа читает электронную почту. В 2014 году Кук рассказал ABC News, что он получал 700 или 800 электронных писем в день и читал «большую часть из них», включая отзывы клиентов.

Генеральный директор Apple ходит в спортзал около 5 утра несколько дней в неделю. После тренировки Кук направляется в Starbucks.

В статье журнала за 2014 год сообщалось, что еженедельные производственные совещания Кука могли длиться пять или шесть часов. 

Обедает Кук в кафетерии Apple вместе с сотрудниками. В выходные он любит гулять на свежем воздухе и любит скалолазание и езду на велосипеде.

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