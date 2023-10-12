Рабочий день Тима Кука начинается в 3:45 утра

Кук обычно просыпается в 3:45 ночи. Он сказал, что в этот ранний час у него есть свобода проводить время так, как он считает нужным.

Проснувшись, он около часа читает электронную почту. В 2014 году Кук рассказал ABC News, что он получал 700 или 800 электронных писем в день и читал «большую часть из них», включая отзывы клиентов.

Генеральный директор Apple ходит в спортзал около 5 утра несколько дней в неделю. После тренировки Кук направляется в Starbucks.

В статье журнала за 2014 год сообщалось, что еженедельные производственные совещания Кука могли длиться пять или шесть часов.

Обедает Кук в кафетерии Apple вместе с сотрудниками. В выходные он любит гулять на свежем воздухе и любит скалолазание и езду на велосипеде.