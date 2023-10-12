Индия намерена ограничить экспорт сахара, угрожая мировым поставкам

01:35 2023-10-12
Индия намерена ограничить экспорт сахара, угрожая мировым поставкам

Ожидается, что Индия введет ограничения на экспорт сахара после того, как засушливая погода высушит посевы тростника у второго по величине производителя в мире.

Страна, скорее всего, сократит поставки во время нового сезона, который начался 1 октября, и решение будет принято в ближайшее время, сообщили источники, знакомые с этим вопросом.

В Индии зафиксирован самый слабый муссон за последние пять лет, и любое падение сельскохозяйственного производства окажет давление на правительство премьер-министра Нарендры Моди, требующее контролировать продовольственную инфляцию перед выборами в следующем месяце и в 2024 году.

Индия ввела систему квот в 2022–2023 годах и ограничила экспорт сахара примерно до 6 миллионов тонн после того, как поздние дожди сократили производство по сравнению с 11 миллионами тонн годом ранее.

Согласно опросу Bloomberg, в котором приняли участие 14 аналитиков, трейдеров и мукомольных предприятий, проведенных в прошлом месяце, большинство из них заявили, что Индия, возможно, вообще не будет экспортировать сахар в этом сезоне из-за снижения производства. 

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