Звезда «Курьера» Федор Дунаевский признался, что стал бомжом

Федор Дунаевский получил известность в юности, когда снялся в фильме режиссера Карена Шахназарова «Курьер». У него могла бы сложиться хорошая кинокарьера и успешная жизнь, но все произошло иначе.

54-летний актер пришел на шоу Леры Кудрявцевой, чтобы рассказать об изменениях в своей жизни после звездной роли, сообщает СтарХит.

В анонсе будущего выпуска телеведущая задала Дунаевскому вопрос:

Получается, ты сейчас бомж?

Федор нехотя признал:

В общем, да.

В новом выпуске шоу «Секрет на миллион» на НТВ откровениями поделятся и другие актеры, получившие известность в детстве и юности. Федор Дунаевский, которому во время съемок в «Курьере» было всего шестнадцать, также стал гостем шоу.

Артист расскажет, как он живет после развода с женой, с которой прожил 17 лет. По слухам, женщина завела роман с массажистом и предложила мужу «пожить отдельно». Но сама осталось в их семейной квартире, которую Федор ранее записал на нее.

После расставания звезде советского кино негде жить. А суд к тому же обязал его выплачивать и алименты, хотя у него нет больших заработков.

Федор подал встречный иск, чтобы отсудить квартиру, которая куплена на его средства. Из-за жилищных проблем мужчина перебрался жить к престарелому отцу.