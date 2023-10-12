Кристина Асмус боится, что после перелома ноги останется хромой

Кристина Асмус недавно получила перелом ноги со смещением. Звезда перенесла операцию: в ее ногу вставили титановую пластину и 5 винтов.

Теперь у нее впереди долгая реабилитация. Знаменитость пока ходит на костылях в спецобуви, сообщает 5-tv.ru. В личном блоге артистка пооткровенничала с подписчиками, заявив, что у нее есть страх остаться хромой на всю жизнь.

Я как-то уже приспособилась к жизни на костылях и спецобуви. Ощущение, что так я уже полгода хожу. Но есть страх, что останусь хромать, — написала актриса.

Несмотря на тяжелую травму, Асмус дома не сидит. На работу она вышла через 3 дня после операции.