Кристина Асмус боится, что после перелома ноги останется хромой

08:15 2023-10-12
Кристина Асмус боится, что после перелома ноги останется хромой

Актриса недавно пережила очень серьезную операцию, но продолжает участие в съемках.

Кристина Асмус недавно получила перелом ноги со смещением. Звезда перенесла операцию: в ее ногу вставили титановую пластину и 5 винтов.

Теперь у нее впереди долгая реабилитация. Знаменитость пока ходит на костылях в спецобуви, сообщает 5-tv.ru. В личном блоге артистка пооткровенничала с подписчиками, заявив, что у нее есть страх остаться хромой на всю жизнь.

Я как-то уже приспособилась к жизни на костылях и спецобуви. Ощущение, что так я уже полгода хожу. Но есть страх, что останусь хромать, — написала актриса.

Несмотря на тяжелую травму, Асмус дома не сидит. На работу она вышла через 3 дня после операции.

Между дублями (правда, на костылях) постоянно со льдом, моя нога в горизонтальном положении, сочувствующие взгляды коллег.

Но без дела я не могу. Так чувствую себя живой! - отметила актриса.

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