Солист Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме потребовал, чтобы фанаты ушли с его концерта в Лондоне

Поклонники Роджера Уотерса возмутились тому, что певец целый час читал с ноутбука на сцене свои мемуары вместо того, чтобы исполнять любимые всеми композиции.

80-летний музыкант зачитывал в числе многих заметки о своих домашних животных.

Недовольных происходящим на сцене Уотерс выставил за дверь.

Интересно, что согласно программе мероприятия зрители должны были наслаждаться новым альбомом The Dark Side Of The Moon Redux как переосмысленным вариантом пластинки Pink Floyd 1973 года.