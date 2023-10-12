Солист Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме потребовал, чтобы фанаты ушли с его концерта в Лондоне

08:23 2023-10-12
Солист Pink Floyd Роджер Уотерс в нецензурной форме потребовал, чтобы фанаты ушли с его концерта в Лондоне

Экс-вокалист культовой группы Pink Floyd Роджер Уотерс "послал" недовольных слушателей, потребовав, чтобы те "свалили" с его сольного выступления в столице Британии.

Поклонники Роджера Уотерса возмутились тому, что певец целый час читал с ноутбука на сцене свои мемуары вместо того, чтобы исполнять любимые всеми композиции.

80-летний музыкант зачитывал в числе многих заметки о своих домашних животных.

Недовольных происходящим на сцене Уотерс выставил за дверь.

Интересно, что согласно программе мероприятия зрители должны были наслаждаться новым альбомом The Dark Side Of The Moon Redux как переосмысленным вариантом пластинки Pink Floyd 1973 года.

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