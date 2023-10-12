Звезда «Друзей» Дженнифер Энистон снялась обнаженной в сериале

Дженнифер Энистон в свои 54 года все так же лишает поклонников дара речи. Актриса снялась в новом сезоне сериала «Утреннее шоу» полностью обнаженной, сообщает КП.

Она сыграла в любовной сцене с актером Джоном Хэммом, который исполнил роль миллиардера по имени Пол Маркс.

Героиня Энистон по сюжету- телеведущая Алекс Леви, закрутившая роман с состоятельным мужчиной.

Оба актёра в откровенных сценах полностью раздеты. Дженнифер при этом выглядела потрясающе - как и в первой своей откровенной сцене в ленте "Развод по-американски" в 2006-м году», отмечает таблоид Daily Mail.

«Утреннее шоу» - очень успешный проект, он вывел Дженнифер Энистон в самые успешные голливудские звезды, занятых в сериалах.