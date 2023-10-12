Бритни Спирс в США задержала полиция

Бритни Спирс попала в новый скандал: певицу задержали полицейские. 41-летней звезде выписали протокол в связи с нарушениями правил дорожного движения.

Инцидент случился 10 сентября, когда артистка была за рулем своего Mercedes в городе Вентура, что в штате Калифорния.

Обладательницу премии «Грэмми» сотрудники дорожной службы остановили за то, что она превысила скорость на 21 милю (33 километра).

Спирс наказали и по другой причине: Бритни не смогла предъявить полиции права и страховку на авто. За 2 нарушения исполнительнице выписали штрафы на 1140 долларов.