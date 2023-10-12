Мужчины из-за элитных эскортниц не хотят смотреть на обычных девушек

08:47 2023-10-12
Мужчины из-за элитных эскортниц не хотят смотреть на обычных девушек

Они стали образцом и стандартом для сильного пола, которые считают их атрибутом своего успеха.

Эскортизация в последние годы стала мощным имиджевым явлением.

Загар, груди-шарики, пухлые приоткрытые губки - все это захватило многих девчонок, - пишет автор канала "Школа стилистов Персона" на платформе Дзен.

Богатые дочки, журналистская богема и всякая элита не только не выгоняют с закрытых вечеринок и презентаций эскортниц, но и считают долгом приглашать их.

Автор возмущен тем, что одна из самых успешных в России эскортниц Олеся Малинская организует балы.

Не где-нибудь, а - в шикарнейшем московском ресторане «Турандот», - уточняет блогер.

Потом намерена провести его и в Лондоне.  

Не только провинциальные девчонки, но и взрослые женщины пытаются перенять позы, губки, ужимки, эскортниц.

Силиконовая грудь на тощем теле, ринопластика, неестественно белоснежные виниры, микроблейдинг бровей, прямые длинные волосы, - так описывает "элитных" эскортниц обозреватель «Коммерсанта» Наталья Радулова.

На этом зарабатывают косметологи, менеджеры, сутенеры. 

Но среднестатистический мужчина не думает об этом, - подчеркивает автор.

Ему кажется, что чем «стандартнее» девушка, тем он будет круче с ней смотреться в компании друзей.

Он отметил, что эскортница стала таким же атрибутом успеха, как BMW, Porshe Panamera, Bentley. Потому об этом надо говорить во всеуслышание. 

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