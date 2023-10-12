Погибшая путешественница Габби Петито стала блогешей с милионной армией подписчиков после смерти

08:55 2023-10-12
Погибшая путешественница Габби Петито стала блогешей с милионной армией подписчиков после смерти
Та самая Габби Петито.

22-летняя Габби Петито пропала в конце августа 2021 года, отправившись в путешествие по стране с женихом, отказывающимся объяснять ее исчезновение.

Габби Петито - известный блогер, тема которой путешествия.

Последней ее поездкой стал Вайоминг, куда она отправилась с женихом Брайаном Лондри. Труп девушки был обнаружен в национальном парке Бриджер-Тетон.

Гибель звезды интернета на протяжении долгого времени была окутана тайной. Блондинка пропала в конце августа 2021 года, а жених вернулся домой во Флориду один 1 сентября, не объясняя родным Габби, куда она. Через 10 дней он и вовсе скрылся из города.

Вскоре после того как обнаружили тело девушки, нашли и ее жениха Брайана с простреленной головой и признанием в том, что он задушил несчастную.

В ТикТок видео с хэштегом #gabbypetito набрали уже более 800 000 000 просмотров, а на соцсети убитой теперь подписаны более 1 000 000 человек, хотя еще на 15 сентября 2021 года их было в районе 50 000.

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